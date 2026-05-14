Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sorgun canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşandı

14.05.2026 - 20:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

Yozgat'ın hayvancılık merkezlerinden biri olan Sorgun ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında hareketli dakikalar yaşandı. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Sorgun Hayvan Pazarı, hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İç Anadolu'nun en önemli canlı hayvan ticaret noktalarından biri olan Sorgun ilçesinde kurbanlıklar görücüye çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazar alanına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, sıkı pazarlıkların odağı oldu.

Sorgun Belediyesi bünyesinde hizmet veren pazarda, Perşembe günleri kurulan pazarın bayram öncesi mesaisi yoğunlaştı. Çevre illerden ve ilçelerden kamyonlarla getirilen hayvanlar pazar alanına alınırken, besiciler ile alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı.

Besicilikle uğraşan Zeki Şahan "65 tane sattık. 25 tane de var. Her sene besliyoruz, satıyoruz, çok şükür Allah'a. Şükreden insana her sene iyidir. Çalışırsan emek verirsen iyidir. Kazanamıyoruz diyenler boş. Çocuğuna baktığın gibi bu hayvana bakacaksın, besleyeceksin, kazanacaksın. Bu sene aldığın fiyatı öbür sene tosun olarak satıyorsun. Bu sene dana pahalıysa öbür sene tosun olarak satacaksın. Çalışan kazanıyor" dedi.
Mehmet Şirin Korkmaz ise Muş'tan geldiğini ifade ederek "Damızlık hayvan aldım. Fiyatlar fazla aşırı değil orta. Yozgat Sorgun güzel şehirdir. Canayakın iyi insanlar" diyerek memnuniyetini belirtti.

