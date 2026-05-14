Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılara büyük destek

Tarımda Balıkesir Modelini geliştirmek için şehrin tarımsal potansiyelini ve arıcılık faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılara yönelik destekleri sürüyor. Kazdağları’nın oksijeni, toprağın bereketi ve eşsiz bitki örtüsüyle öne çıkan Balıkesir’de bal kalitesini artırmak için önemli çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde üretilen kaliteli ana arı ve arı yüzükleri üreticilere dağıtıldı. Ana arı ve arı yüzüğü almak isteyen üreticiler 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’ni aradıktan sonra taleplerini ileterek başvuruda bulunabiliyorlar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezinde üretilen arı yüzükleri ve ana arılar üreticilere dağıtıldı. Doğal arı ürünlerinde verim, kalite ve katma değerin artması, markalaşmanın sağlanması için Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezinde üretilen yüksek kaliteli ana arılar ve arı yüzükleri üreticilerle buluşturuldu. Arıların kaliteli koloniler kurabilmesi için sağlanan bu destek arıcıların yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi’nin ana arı ve arı yüzüğü desteklerine ilginin yoğun olduğunu söyleyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, "Arıcılık gerçekten çok zor bir iş, çok büyük bir emek var. Ama bakıldığında günün sonunda da çok güzel bir iş ortaya çıkıyor. Arı, dünya ve tabiat için ne kadar önemliyse bu işle uğraşan arıcılarımız da bizim için bir o kadar kıymetli. Onların kovanlarının daha kaliteli, daha sağlıklı olması ve daha iyi verim alabilmeleri için biz de elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın öncülüğünde çiftçilerimizin yanında olabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadeleriyle desteklerin süreceğini dile getirdi.

Arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için ana arı ve arı yüzüğü dağıtımlarının çok önemli olduğunu belirten Emine Başer, "Balıkesir için bulunmaz bir nimet. Bu çalışma çok çok güzel. Eşim arıcılık yapıyor ve bende ona yardım ediyorum. Kıştan çıkıyoruz ana arılar ölmüş oluyor. Biz de ne yapacağız? Bunu nereden temin edeceğiz? Çok büyük bir güvencemiz var. Buradan ana arıları alacağız. O kovanlarımızı yeniden canlandıracağız. Zaten kıştan çıkarmak çok zor oluyor. Böyle bir tesis olmasa ana arıyı nereden bulacaktık. Ahmet Başkan’ımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda ve bizimle olduğunu biliyoruz. Bize yakın olduğunu biliyoruz. Allah yolunu açık etsin."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılara yönelik desteklerinden memnun olduklarını dile getiren Mustafa Ovalı, "On yıldan beri arıcılık yapıyorum. Belediyemizin bu desteğinden faydalanmak için geldik. Biz de ana arı yüzüğü yetiştiriyoruz ama buradan hazır alırsak bu bize 10-15 günlük zaman kazandırıyor. Bu nedenle belediyemizin bu desteğini beğeniyoruz. Ahmet Başkan’ımızı çok seviyoruz. Bu desteği arıcılara çok büyük bir fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.