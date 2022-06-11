GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar
HaberlerGündem Haberleri Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar
ABONE OL

Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar

Antalya'da lise öğrencilerin Kur-anı Kerim’e tekme atması sonucu gelişen olayda 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili olarak okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısı devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldı. Lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savunmuş, “Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” demişti.

11.06.2022 - 18:26 | | İHA
Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur-anı Kerim’i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirilerek, 4 öğrenci disipline sevk edilerek okul hakkında da idari soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN

Okul müdürü ve nöbetçi müdür yardımcısının devam eden soruşturmanın selameti açısından görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. İki ismin yerine ise vekaleten müdür görevlendirilmesinin yapıldığı belirtildi.

''KUR-AN'I KERİM OLDUĞUNU BİLMEYEREK VURDUM''

Kur'an-ı Kerim’e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savunmuş, ''Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim'' demişti.

GÜNCEL HABERLER

Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar

Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar

Petrolde sevindiren gelişme! Resmen açıkladılar: Rota Türkiye'ye döndü

Petrolde sevindiren gelişme! Resmen açıkladılar: Rota Türkiye'ye döndü

Hırsızın yaptığı şey herkesi şaşkına çevirdi! Çaldığı parayı damada borç olarak verdi

Hırsızın yaptığı şey herkesi şaşkına çevirdi! Çaldığı parayı damada borç olarak verdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar

Kuran-ı Kerim’e saygısızlık yapılmıştı! Skandalda flaş gelişme, görevden alındılar

Sıradaki Haber
GES nasıl alınır? GES ne kadar kazandırır? GES talep toplama işlemleri ne zaman başlıyor?

GES nasıl alınır? GES ne kadar kazandırır? GES talep toplama işlemleri ne zaman başlıyor?

Sıradaki Haber
Hırsızın yaptığı şey herkesi şaşkına çevirdi! Çaldığı parayı damada borç olarak verdi

Hırsızın yaptığı şey herkesi şaşkına çevirdi! Çaldığı parayı damada borç olarak verdi

Sıradaki Haber
Kamuda yeni dönem! Yüz binler bekliyordu ve belli oldu...

Kamuda yeni dönem! Yüz binler bekliyordu ve belli oldu...

Sıradaki Haber