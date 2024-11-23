Kumaşı konuşturan sanatçı Ian Berry İstanbul'da

‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’ adlı sergi 30 Kasım 2024-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Kalyon Kültür’de ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Denim kumaşın çağdaş sanatta kullanılmasına öncülük eden Ian Berry’nin İstanbul’da ilk kez sergileyeceği eserleri arasında düzinelerce el yapımı bitki ile çiçeklerden oluşan ünlü eseri ‘Gizli Bahçe de (Secret Garden) yer alacak.

Sergide Ian Berry'nin farklı serilerinden hem resim hem de enstalasyon olarak önemli parçaları sergilenecek. Londra'da da büyük beğeni toplayan ve tüm Avrupa’da başarılı etkinliklerde, müzelerde sergilenen 'Kapalı Kapılar Ardında' (Behind Closed Doors) sergisinin ana eserleri yer alacak. Ayrıca 'Hotel California'dan, Los Angeles'taki Roosevelt Oteli'ni tasvir eden 'Paradise Lost' eseri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Pek çok ünlü yıldızın portre çalışması olarak müze ve galerilerde sergilenmesinin yanı sıra dünya çapındaki denim uzmanlarından gelen yanıtları temel alan, Berry'nin 'Denim Efsaneniz'in kim olduğunu soracağı 'Denim Legends' eseri de yer alacak.

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