Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: ‘‘Temel amacımız, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak’’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada mevcut turizm verilerini değerlendirirken, dijital tanıtım alanında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’yi küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmek istediklerinin altını çizen Ersoy, turizmi 81 ile ve 12 yılın 12 ayına yaymak istediklerini belirtti.



2024 yılı turizm verilerini değerlendirerek konuşmasına başlayan Bakan Ersoy, ‘‘2024 hem ülkemizde hem de küresel arenada rekorlara imza attığımız bir dönem oldu. Şükürler olsun ki 2024’ü yıl öncesi hedeflerimizin de üzerinde 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle kapattık. 2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5’lik bir artış elde ettik. Bu da 2017’deki turizm gelirini 2024’te yaklaşık iki katına çıkardığımız anlamına geliyor. Bu sürekli olarak altını çizdiğimiz, ‘niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz, sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz’ ısrarımızın da güçlü bir kanıtıdır’’ şeklinde konuştu.



‘‘Türkiye ziyaretçi sayısı en yüksek destinasyonlar arasında 4’üncü sıraya yükseldi’’



2017 yılından günümüze ziyaret edilen destinasyonlar sıralamasında Türkiye’nin üst sıralara tırmandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, ‘‘Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’ne göre Türkiye, 2017 yılında ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında 7’inci sırada yer alırken 2023’te 5’inci 2024’te ise 4’üncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. 2025 yılında 65 milyon turist 64 milyar dolar gelir hedefimize ulaşacağız’’ diye konuştu.



23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin olumsuz etkilerinin turizmde görüldüğünü ifade eden Ersoy, ‘‘Türkiye gibi dinamik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada bulunuyor. 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin olumsuz etkilerini gördük. Fakat bizler, Türkiye turizmini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla uyguladığımız sürdürülebilir politikalar sayesinde bu tür gelişmelere karşı hızlı reaksiyon gösterme kabiliyetine sahibiz’’ sözlerini ifade etti.



‘‘Temel amacımız, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak’’



Turizmde ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Ersoy, ‘‘Temel amacımız, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak; ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmektir. Öncelikle gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve M.I.C.E. turizmi gibi alanlarda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla Türkiye’yi turizmin her kulvarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz’’ dedi.



‘‘2025 yılı, turizmde yeni rekorlar kıracağımız bir yıl olacak’’



Bakan Ersoy konuşmasını şu şekilde sürdürdü, ‘‘Anadolu toprakları üzerinde farklı inançları ve bunlarla ilgili kültürel miras değerlerini kapsayan mevcut 30 adet inanç rotamızı ayrı başlıklar altında daha yoğun şekilde tanıtıyoruz. Benzer şekilde Türkiye genelinde Troya Bisiklet ve Yürüyüş Rotası, Gelibolu Dalış Deneyimi ve Likya Yolu Yürüyüş Rotaları gibi 20 adet tematik ürün rotasına entegre edilen spor deneyimini markalaştırdık. Türkiye’de gerçekleştirilen uluslararası kongre sayılarını da daha yukarılara çekiyoruz. Ayrıca daha katma değerli bir turist profili için de arkeolojik cazibe noktalarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bu çerçevede ‘Geleceğe Miras’ projemiz ile Arkeolojinin Altın Çağı’nı başlattık. Türkiye’nin dört bir yanında 12 ay boyunca kazı ve restorasyon çalışması sürdürüyoruz. Öte yandan yurtdışına kaçırılan eserlerimizin iadesi için de çok titiz ve özenli çalışmalar yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz yeni turizm paradigmasıyla hedef pazarlarımızda yıldızımız her geçen gün daha da parlarken, dijital tanıtım alanında da çığır açan adımlar atıyoruz. Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5’inci yılında 20 şehirde gerçekleştirilecek. 5 Nisan’da Adana’da başlayan ve 10 Kasım’da Antalya’da sona erecek festivallerimiz, 219 gün süresiyle dünyanın en uzun soluklu kültür-sanat festivali olma özelliğini taşıyor. İnanıyorum ki, 2025 yılı, turizmde yeni rekorlar kıracağımız ve başarılarımızın üzerine yenilerini ekleyeceğimiz bir yıl olacak.’’

