Küçükçekmece'de feci kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü
05.08.2026 - 08:37Güncellenme Tarihi:
Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada ilk belirlemelere 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.