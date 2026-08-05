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GündemKüçükçekmece'de feci kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü
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Küçükçekmece'de feci kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

05.08.2026 - 08:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Küçükçekmece'de feci kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada ilk belirlemelere 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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