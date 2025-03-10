Kritik Kabine toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar

Toplantıda iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ile ‘terörsüz Türkiye’ ve Suriye’deki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, başıboş sokak köpekleri sorunu da Kabine’nin gündeminde yer alıyor.

SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da başıboş sokak köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana el Selci’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili önceki gün net mesajlar vermişti. Soruşturma için müfettişler görevlendirilirken, Kabine toplantısında başıboş sokak köpekleri sorunun tüm yönleriyle gündeme alınması bekleniyor.

SURİYE’DEKİ SON DURUM

Suriye’de güvenlik güçlerinin, devrik rejim yanlılarına yönelik operasyonu sürüyor. Bölgeden Lazkiye, Tartus ve Humus’ta çatışmaların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri de bugün Suriye’deki son durumu ele alacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek. İsrail’in saldırganlığı, Gazze’deki son durum, Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi de ele alınacak konular arasında.

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‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ ADIMLARI

İmralı’dan terör örgütüne silah bırakma çağrısının ardından bu çağrının yansımaları ile ‘Terörsüz Türkiye’ için atılan ve atılması planlanan adımların da Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terör örgütü nasıl silah bırakacak, PYD/YPG bu süreçte nasıl bir yol izleyecek, süreç nasıl gözlemlenecek? Tüm bu sorular da yine toplantıda konuşulacak.