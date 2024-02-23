GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kritik atamalar kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

Kritik atamalar kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu getirildi.

23.02.2024 - 01:25 | | İHA
Kritik atamalar kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI ŞÖYLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise ünlü yönetmen Birol Güven atandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul için kentsel dönüşüm yardımı! Kredi ve hibe tutarları açıklandı

    İstanbul için kentsel dönüşüm yardımı! Kredi ve hibe tutarları açıklandı

    Kritik atamalar kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Kritik atamalar kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Bayraktar Akıncı, ASELFLIR-500 ile vurdu

    Bayraktar Akıncı, ASELFLIR-500 ile vurdu