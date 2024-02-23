Kritik atamalar kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI ŞÖYLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise ünlü yönetmen Birol Güven atandı.