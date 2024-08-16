Kritik atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2803 sayılı kanunun 13’üncü maddesi gereğince 1 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanı olarak Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı, Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Generaller ve Albaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu Emniyet Müdürleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Amiral ve Albayların atamaları yapıldı. Ataması yapılan komuta kadememize ve emniyet müdürlerlerimize yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum.

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Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’a yeni görevinde başarılar dilerim. Bursa Valiliğine atanan Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Erol Ayyıldız’a emniyet teşkilatına yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim.

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Sayın Ali Çardaklı’ya yeni görevinde başarılar dilerim. Jandarma Teşkilatımıza büyük emekler veren Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin’e hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Koramiral rütbesine terfi eden Sahil Güvenlik Komutanımız Sayın Ahmet Kendir’e başarılar dilerim.

2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlandı.



📍Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Generaller ve Albaylar,



📍Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu Emniyet Müdürleri,



📍Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/lp4deUvvwj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2024

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