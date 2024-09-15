KPSS'de ortaöğretim maratonu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu tamamlandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu tamamlandı.

Sınav için 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanıldı.

1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15’te başladı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Emniyet görevlileri dahil 260 bin 94 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25’te sona erdi.

SINAVA KOŞARAK YETİŞMEYE ÇALIŞTILAR

Sınav öncesinde yurt genelinde bir kez daha bilindik görüntüler yaşandı.

Elazığ’da bazı adaylar, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.

"BİR DAKİKACIK NE OLUR"

Adaylardan biri, “Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık, ne olur. Çok gecikmedim.” dedi.

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