KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM KPSS sonuçları öğrenme

KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? KPSS sınav sonuçları merakla bekleniyor. Lisans sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS sayfasından öğrenecek. İşte ÖSYM KPSS sonuçları öğrenme...

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarıyla Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı.

KPSS sonuçları ÖSYM takvimine göre 23 Ağustos bugün açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek sonuç belgesi daha sonra AİS sisteminden de görüntülenebilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2024

KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül 2024

KPSS Ortaöğretim Sınavı 15 Eylül 2024

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.