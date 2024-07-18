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KPSS sonuçları açıklandı

KPSS-2024/6 tercih kılavuzu kapsamında MEB'de istihdam edilecek sözleşmeli personel için atamalar tamamlandı.

18.07.2024 - 16:46 |
KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldı.

ÖSYM AÇIKLADI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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