KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BUGÜN! 2026 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1, 2 ve 3. oturum saatleri
12.09.2026 - 10:29Güncellenme Tarihi:
KPSS Alan Bilgisi sınavı için beklenen hafta sonu geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu bugün, üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar günü yapılacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 1, 2 ve 3. oturumda hangi dersler var, sınav kaç soru? İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav saatleri, oturumları ve sınav giriş belgesine ilişkin merak edilenler...
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