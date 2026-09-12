Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BUGÜN! 2026 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1, 2 ve 3. oturum saatleri
HaberlerGündem Haberleri KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BUGÜN! 2026 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1, 2 ve 3. oturum saatleri

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BUGÜN! 2026 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1, 2 ve 3. oturum saatleri

12.09.2026 - 10:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI BUGÜN! 2026 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta, kaç dakika sürecek? 1, 2 ve 3. oturum saatleri

KPSS Alan Bilgisi sınavı için beklenen hafta sonu geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu bugün, üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar günü yapılacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 1, 2 ve 3. oturumda hangi dersler var, sınav kaç soru? İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav saatleri, oturumları ve sınav giriş belgesine ilişkin merak edilenler...

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Düğün günü olacak iş mi? Gelin ve damat maç kurbanı oldu
#Gündem

Düğün günü olacak iş mi? Gelin ve damat maç kurbanı oldu

Hasta olmak istemeyen oraya akın etti! Kış gelmeden bu ürünleri stokluyorlar
#Gündem

Hasta olmak istemeyen oraya akın etti! Kış gelmeden bu ürünleri stokluyorlar

Erzurum'da yaşamasına şaşırmayan yok! Bu yıl ilk kez geldi, binlercesi mesken tuttu
#Gündem

Erzurum'da yaşamasına şaşırmayan yok! Bu yıl ilk kez geldi, binlercesi mesken tuttu