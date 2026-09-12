Hasta olmak istemeyen oraya akın etti! Kış gelmeden bu ürünleri stokluyorlar

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Kış aylarında hazırladıkları bitki karışımlarına ilişkin bilgi veren Aydoğar, "Çaylarda adaçayı, ıhlamur, hibiskus ve ebegümeci kullanıyoruz. Bunları birbirine uyumlu olanlarla karıştırıyoruz. Müşterilerimize güzel karışımlar hazırlıyoruz, onlar da memnun kalıyor. İsteyenlere ürünleri ayrı ayrı da veriyoruz. Kendi özel karışımlarımız da var, onları da hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.Aydoğar, "Özel karışımımız olmazsa olmaz. Kış ve soğuk algınlığı için hazırlayacaksak ıhlamurun yanında adaçayı, rezene ve anason kullanıyoruz. Ekinezya ve kuşburnu da olmazsa olmaz. Hibiskus ise hem tadı hem C vitamini hem de rengi açısından çok güzel oluyor. Çok fazla çeşit var. Mesela kekik ve dağ kekiği de kullanıyoruz. Bunlarla güzel bir çay hazırlıyoruz" dedi.