Erzurum'da yaşamasına şaşırmayan yok! Bu yıl ilk kez geldi, binlercesi mesken tuttu

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Ezber bozan bu misafirliğin arkasında ise martıların gelişmiş hayatta kalma ve beslenme stratejileri yatıyor. Deniz yerine karasal alanlardaki kolay yiyecek kaynaklarına yönelen akıllı kuşların, Erzurum'da beslenme üssü olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor. Çöplükte karınlarını doyuran martılar, günün geri kalanında ise park alanlarında ve sulak bölgelerin yakınlarında mola veriyor. ‘Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'da bunlarda birisi. Şehir girişinde ve stadyumun yanı başında halen yapımı devam eden ve havuzları su ile dolu parkta yüzlerce günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor.