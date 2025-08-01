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GündemKöyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi! Hasat bitmeden 500 TL'ye satıyor
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Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi! Hasat bitmeden 500 TL'ye satıyor

01.08.2025 - 09:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi! Hasat bitmeden 500 TL'ye satıyor

İzmir'de 3 yıl önce tarlasına ekti. Bu yıl ilk hasadı gerçekleştirebildi. Köyde alternatif ürün ararken karşısına çıktı, 50 yıl ömrü olduğunu duyunca inanamadı. Önceki günlerde başlayan hasat sonrası kilosunu 500 liradan satıyor.

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İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi.

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Çiftçi Zafer Tepe tarafından Bozdağ Mahallesi'nde 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin ilk hasadı yapıldı. Toplanan yaklaşık 45 kilogram ürün, kilosu 500 liradan satıldı.

Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi Hasat bitmeden 500 TLye satıyor

Tepe, AA muhabirine, son yıllarda karnabahar, brokoli, kereviz gibi ürünleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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Alternatif ürün ararken maviyemişi bulduklarını anlatan Tepe, "Maviyemiş ekmek istiyordum daha sonra ilçe tarımla görüştük ve 3 yıl önce ekimine başladık. Bu ürün çalı türü 40-50 yıl ömrü var ve aşırı büyümüyor. Bozdağ'da şu anda bir tek ben üretiyorum. 2 gündür hasat yapıyoruz." dedi.

Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi Hasat bitmeden 500 TLye satıyor

Tepe, önümüzdeki süreçte maviyemişin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

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Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi! Hasat bitmeden 500 TL'ye satıyor