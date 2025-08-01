Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi! Hasat bitmeden 500 TL'ye satıyor

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İzmir'de 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin (Blueberry) ilk hasadı gerçekleştirildi.

Çiftçi Zafer Tepe tarafından Bozdağ Mahallesi'nde 3 yıl önce dikimi gerçekleştirilen maviyemişin ilk hasadı yapıldı. Toplanan yaklaşık 45 kilogram ürün, kilosu 500 liradan satıldı.

Tepe, AA muhabirine, son yıllarda karnabahar, brokoli, kereviz gibi ürünleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Alternatif ürün ararken maviyemişi bulduklarını anlatan Tepe, "Maviyemiş ekmek istiyordum daha sonra ilçe tarımla görüştük ve 3 yıl önce ekimine başladık. Bu ürün çalı türü 40-50 yıl ömrü var ve aşırı büyümüyor. Bozdağ'da şu anda bir tek ben üretiyorum. 2 gündür hasat yapıyoruz." dedi.

Tepe, önümüzdeki süreçte maviyemişin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini bildirdi.