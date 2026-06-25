Köyceğiz'de yeni kaynaklar Toparlar’a cansuyu oluyor

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın altyapının güçlendirilerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlanması yönündeki talimatları doğrultusunda projelerine devam eden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MUSKİ tarafından Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Meşelik Mevkii’nde yeni su kaynaklarının sisteme kazandırılması amacıyla başlatılan 11 farklı noktadaki kaptaj çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan su kesintileri ve basınç sorunlarının ortadan kalkacak.

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Yapılan çalışma ile verim artırıldı

Bölgenin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve basınç sorunlarını gidermek amacıyla MUSKİ ekipleri, Toparlar Mahallesi Meşelik Mevkii’nde 11 farklı noktada ilave su temini için yaklaşık üç ay süren kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında 2 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu isale hattı imalatı tamamlanırken 3 toplama noktası sisteme dahil edilerek saniyede 11 litre ek su sağlandı. Yeni su kaynaklarıyla bölgenin içme suyu altyapısı güçlendirilirken, geçmiş yıllarda yaşanan kesinti ve basınç sorunlarının da önüne geçilecek. Ayrıca bölgede TOKİ tarafından planlanan konutlarla birlikte artacak su ihtiyacı da karşılanabilecek.

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Mahalle Sakini Recep Güldoğan, "Eskiden sulamada olsun, içmede olsun hep sıkıntı çektik. Şu andaki yeni çalışmalar iyi, su basıncı düzeldi. İkinci katlarımıza su çıkmıyordu, çıktı yani şu anda. İyiyiz yani şu anda. Allah razı olsun MUSKİ'den. Hepsinden teşekkür ediyoruz" dedi.

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Bölgelerinde yaşanan basınç problemlerini kalıcı olarak çözüleceğini vurgulayan mahalle sakini Feriştah Gökgedik, "Sularımız çok kesiliyordu ara ara. Mesela olmadığı zamanlar oluyordu. Basınç yoktu zaten, hiç yoktu neredeyse. Şimdi çok şükür, Elhamdülillah var hepsi. Emeği geçen Ahmet Aras'a, bütün MUSKİ'de çalışan bütün ekiplerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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İçme suyu ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmanın değerine değinen Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toros, "Bazı evlerin ikinci katlarına su çıkmıyordu, basınç sıkıntıları oluyordu. Şu anda arkadaşların çalışması üzerine dakikada 11 litreyi geçen su kaynağımız bulundu. Ve bu çalışmaların dolayı çoğu sıkıntımız giderilecek. Herhangi bir sorunumuz kalmayacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e bütün burada emeği geçen arkadaşlarına sonsuz teşekkürler ediyorum"

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MUSKİ İçme Su Kaynakları Kaptaj Şefi Özcan Çınar, "Köyceğiz Toparlar Mahallesi Meşelik mevkiinde yeni su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi için 11 farklı noktada kaptaj çalışmalarımız da 11 litre saniye suyu Toparlar şebekesine dahil etmek üzereyiz. 1100 metre toplama hattı, 1400 metre ishal hattı, 3 adet toplama maslağı birlikte çalışmamızı tamamladım. Bu çalışma ile Toparlar Mahallesi'nde daha önceki yıllarda yaşanmış olan su basınç sorunları ve su kesintilerinin de önüne geçmiş olacağız" dedi.