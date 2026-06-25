GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSiirt'te apartman dairesinde çıkan yangın büyük panik yarattı
HaberlerGündem Haberleri Siirt'te apartman dairesinde çıkan yangın büyük panik yarattı

Siirt'te apartman dairesinde çıkan yangın büyük panik yarattı

25.06.2026 - 19:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt'te apartman dairesinde çıkan yangın büyük panik yarattı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde Merkez Camii yanında bulunan binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişi vatandaşların da yardımıyla binadan çıkarıldı.

İLGİLİ HABER

Para nakil minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı
Para nakil minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirtte apartman dairesinde çıkan yangın büyük panik yarattı

İLGİLİ HABER

Yurt dışında kıymeti çok iyi biliniyor! Etten daha çok protein içeriyor
Yurt dışında kıymeti çok iyi biliniyor! Etten daha çok protein içeriyor

Yangının çıktığı dairede hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor
#Gündem

Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk
#Gündem

Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Banka şubesinde işlem yaparken üzerine kedi düştü
#Gündem

Banka şubesinde işlem yaparken üzerine kedi düştü