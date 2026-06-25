GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPara nakil minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı
HaberlerGündem Haberleri Para nakil minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı

Para nakil minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı

25.06.2026 - 19:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)

Para nakil minibüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı

Batman'da yolcu minibüsü ile bir bankaya ait para nakil minibüsünün çarpıştığı kazada 5’i çocuk, 15 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Batman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın E. (59) yönetimindeki 21 LD 333 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer B. (30) idaresindeki 06 BIG 213 plakalı bir bankaya ait para nakil minibüsü çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Küre Dağları'ndaki farklı türler fotokapana böyle yakalandı
Küre Dağları'ndaki farklı türler fotokapana böyle yakalandı

Haberin Devamı

Yolcu minibüsü sürücüsü Aydın E. ile araçta bulunan 5’i çocuk, 12 yolcu ve para nakil minibüsündeki sürücü Ömer B. ile yanındaki Ömer B. (24) olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Çorum'da otomobil TIR'a arkadan çarptı 4 kişi yaralandı
Çorum'da otomobil TIR'a arkadan çarptı 4 kişi yaralandı

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor
#Gündem

Aydın'da kiraz hasadı bin 717 üretici tarafından sürdürülüyor

Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk
#Gündem

Dünyaca ünlü koyları ve eşsiz doğal güzellikleri ile Marmaris'ten beş yıldızlı mavi yolculuk

Banka şubesinde işlem yaparken üzerine kedi düştü
#Gündem

Banka şubesinde işlem yaparken üzerine kedi düştü