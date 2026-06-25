Küre Dağları'ndaki farklı türler fotokapana böyle yakalandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan 10 fotokapan ile bölgedeki çakal, karga ve baykuşlar ile kış uykusundan uyanan ayının yiyecek aradığı anlar görüntülendi.