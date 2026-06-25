Çorum'da otomobil TIR'a arkadan çarptı 4 kişi yaralandı

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Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile yanındaki M.S., S.S. ve U.S. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.