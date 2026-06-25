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Çorum'da otomobil TIR'a arkadan çarptı 4 kişi yaralandı

25.06.2026 - 18:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA

Çorum'da otomobil TIR'a arkadan çarptı 4 kişi yaralandı

Çorum'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Çorum-Samsun kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Samsun’dan Çorum yönüne ilerleyen M.B. idaresindeki 01 ER 898 plakalı otomobil, M.B. yönetimindeki 34 CFT 052 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile yanındaki M.S., S.S. ve U.S. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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