Tarımın geleceği Niğde'de yapay zeka ile yeniden şekilleniyor! Çölde bile ürün yetiştirilebilecek: Sektörde fark yaratacak

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NÖHÜ Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Arslan, dünyanın ciddi bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek tarım sektörünün de bu değişimin dışında kalamayacağını söyledi. Geleneksel tarım yöntemlerinin yapay zeka ve dijital teknolojilerle farklı bir noktaya taşındığını ifade eden Arslan, "Bütün dünya için hayati öneme sahip olan suyu daha az kullanarak daha fazla tarımsal çıktı elde etmeyi amaçlıyoruz. Sensörler, robotlar ve dijital sistemlerle tarımı başka bir noktaya taşıyoruz. Hem daha fazla üretiyor hem de daha fazla kazanç sağlıyoruz" dedi.



NÖHÜ Öğretim Görevlisi Busenaz Kaya ise, küresel ısınma ve su krizinin tarımsal üretimde yeni yöntemleri zorunlu hale getirdiğini söyleyerek, "Gelecekte çölde dahi sera kurarak ürün yetiştirebilecek teknolojilere sahip olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.