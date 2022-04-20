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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili flaş karar! Ertelendi

Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti. Bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi. Toplantının ertelendiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Toplantının önemli gündem maddesinin maske konusu olacağı ifade edilmişti. Özellikle okullarda, toplu taşıma alanlarında ve bazı kapalı yerlerde devam eden maske zorunluluğunun bu toplantıda alınacak kararla kalkması bekleniyor.

20.04.2022 - 10:25 |
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili flaş karar! Ertelendi

Bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklama ile toplantının ertelendiğini duyurdu. Koca paylaşımında, "Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili flaş karar Ertelendi

Toplantıda görüşülecek konulara ilişkin bilgiler gelirken, en önemli gündem maddesinin maske konusu olacağı ifade edildi. Özellikle okullarda, toplu taşıma alanlarında ve bazı kapalı yerlerde devam eden maske zorunluluğunun bu toplantıda alınacak kararla kalkması bekleniyor.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere, bu anlamda önemli alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu’nun toplantısında ele almış olacağız. Özellikle şu an maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulaması da haftaya Bilim Kurulu'nda değerlendirilmiş olacak. Ve Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Bununla ilgili daha detaylı Bilim Kurulu sonrasında açıklamamız zaten olacak."

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