Hafta içi ve hafta sonu uygulanıyordu! Yasak ile ilgili yeni karar...
Türkiye'de aylardır beklenen gün geldi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan maske yasağı ile ilgili önemli karar.Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "en önemli toplantılarından birini" bugün yapacak.Tedbirlerin hafifletilmesinin beklendiği toplantıda gözler maske için alınacak karara çevrildi. Okullarda, toplu taşıma, kapalı alanlar ve hastanelerde maske kullanımına ilişkin karar netleşiyor. Maske yasağının uygulanacağı iki alan da belli oldu...
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle bugün "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Tedbirlerin hafifletilmesinin beklendiği toplantıda gözler maske için alınacak karara çevrildi.Sıfır vaka ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerin ardından şimdi de günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü. Veriler olumlu seyredince, maske kullanımıyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Karara ilişkin ilk bilgiler geldi. İşte alınacak kararlar...
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle "en önemli toplantılarından birini" yapacak. Sahadaki veriler değerlendirilecek, tedbirlerin hafifletilmesi gündeme gelecek.
En son geçen yıl temmuz ayında günlük vaka sayısı 5 binin altına düşmüştü. 10 ayın ardından yine o verilere dönüldü. Bir günde 4 bin 425 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Peki, günlük vaka sayısındaki bu düşüş, normal hayata geçişi sağlayacak mı?
Tüm kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılması beklenirken, karantina süresinin de kaldırılmasının masada olduğu belirtiliyor. Maske kullanımının okullarda da zorunlu olmayacağı bildiriliyor. Öte yandan maske kullanılacak iki alanın ise hastaneler ve toplu taşıma olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre bu gelişme sonrasında yarın toplanacak olan Bilim Kurulu'nda; kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, bir süre sonra da bir haftalık karantinanın kaldırılması gündemde olacak. Belirli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündemde olacağı bildirildi.
MASKENİN ZORUNLU OLACAĞI İKİ ALAN, HASTANE VE TOPLU TAŞIMA
Toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun devam etmesi beklenirken, okullarda ise maske kuralının kaldırılacağı tahmin ediliyor. Korona hastalarına verilen bir haftalık karantina süresinin kaldırılmasının da yine bu toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.
BAKAN KOCA EN ÖNEMLİ TOPLAHTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.
BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN: KAPALI ALANLARDA RAHATLAMA
Gözlerin bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrilmesinin ardından, konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kapalı alanlarda maske takma ile ilgili birtakım rahatlamalar olabileceğini belirtti.İlhan, "Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir.
Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. HES kodu uygulaması ve diğer kısıtlamalar bir hayli kalkmış durumda, okullar ile ilgili belki bir düzenleme söz konusu olabilir. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi, nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.
AÇIK HAVADA MASKENİN ANLAMI KALMADI
Koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, “Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var.” dedi.
Özlü de, Avrupa ülkelerinde hayatın normale döndüğünü belirterek şunları kaydetti;Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekanlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular.
Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü;Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var. 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı olmasa bile bağışıklığı baskılanmış bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var.
Bunları korumamız lazım.Çünkü bunlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümcül olabiliyor. O bakımdan bu kişilerin kendilerini olabildiğince bulaşmanın olabileceği kalabalık diğer insanlarla bir arada olacakları kapalı ortamlardan uzak tutmalarını, maskelerini kullanmalarını bizim de bu kişilerle karşılaşacağımızı biliyorsak çevremizde, yakınlarımızda varsa onlarla karşılaşmadan önce maskemizi takıyor olmamız ve kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmamız onları korumak açısından önemli.