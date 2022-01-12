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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durum konuşulacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

12.01.2022 - 08:53 |
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.

Toplantıda, koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek. Dünyada hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin son durum değerlendirilecek.

Ayrıca, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı da ele alınacak.

Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,74 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 157 bin 227, 2'nci dozda 51 milyon 976 bin 752 ve 3'üncü dozda 22 milyon 251 bin 633 olmak üzere toplam 137 milyon 428 bin 160 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'DURUM BİZİ YANILTMASIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" ifadelerini kullandı.

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