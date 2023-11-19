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Korkunç olay! Anne ve kızın cesedi asansörde bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde anne ve kızı asansörde ölü bulundu.

19.11.2023 - 15:07 | | İHA
Korkunç olay! Anne ve kızın cesedi asansörde bulundu

Olay, Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Asansörün kapısını açınca 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kişi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Devrim Güler (48) ve kızı Doğa Etyemez’in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Anne kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 

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