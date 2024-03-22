Korkulukları yıkıp bina ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Bursa'da, yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düşen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ulu (70), kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Çekirge Mahallesi Çarık Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü Dağ Sokak istikametinden Çarık Sokak yönüne yokuş aşağı seyreden Mehmet Ulu yönetimindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki evin korkuluklarına çarptı. Korkulukları kıran otomobil, binayla istinat duvarı arasına düştü, sürücü ise araçta sıkıştı.
Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mehmet Ulu, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren Mehmet Ulu, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ulu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. (DHA)