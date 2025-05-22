Konya'daki obruk manzaralı otele ziyaretçi akını! 800 yıllık otelin bütün malzemeleri tarihi eser

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı, Karatay Belediyesince yapılan restorasyonun ardından müze otele dönüştürüldü.

Bölgede toplanan tarihi malzeme ve eserlerin sergilendiği otel, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mutfak malzemelerinden masa ve sandalyelerine kadar tarihi malzemelerle donatılan kervansarayda, her odada yerden ısıtmalı Türk hamamı bulunuyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın tarihi ve kültürel dokusuyla medeniyetin beşiği olduğunu söyledi.

Kültürel değerleri korumak, tanıtmak ve yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Kılca, geçen yıl Müzeler Haftası'nda hizmete kazandırdıkları Obruk Kervansaray Müze Otel'inin görülmesi gerektiğini anlattı.

Kılca, müzelerin sanat, kültür, tarih ve medeniyetle buluşmanın başlıca yerlerinden olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bireylerin hem entelektüel hem de duygusal gelişimine katkı sunan bu mekanlar, geçmişle kurduğumuz bağı güçlendirir. Müze oteli gibi örnek projelerle bu bağı güçlendiriyor, tarihimizi sadece bugüne değil, yarınlara da taşıyoruz. Burada açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 90 bin ziyaretçiyi ağırlandı. Obruk Kervansaray Müze Oteli, Tarihi Kentler Birliği'nce 'Proje Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu da ne kadar doğru bir yatırım gerçekleştirdiğimizi gösteriyor."