Konya'da Türk Yıldızları'nın askeri eğitim uçağı düştü: Pilot sağ kurtuldu, 1 personel şehit oldu

Konya'da Türk Yıldızlarına ait olduğu eğitim uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında piste iniş sırasında bir iş makinesinin üzerine düştü. Pilotun ise paraşütle atlayarak kurtulduğu ve askeri helikopterle hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, iş makinesi operatörünün öldüğü öğrenildi.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, saat 13.00 sıralarında üs komutanlığına inişi sırasında pisten başlangıç noktalarında belirlenemeyen nedende, o sırada çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü. Pilot Ş.G., paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörünün öldüğü öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurtulan pilot, askeri helikopterle Selçuk Üniversite Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kaza kırım ekipleri, olay yerine çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ ÖZKAN AÇIKLADI: 1 ŞEHİT

Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' dedi.

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MSB'DEN AÇIKLAMA: KAZA KIRIMA UĞRADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da kazaya ilişkin açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.