Konya'da bebeğin ölmesinin ardından sahipsiz köpek toplama çalışmaları hızlandı

Kılca, olayın yaşandığı mahallede, vatandaşlarla bir araya geldi, açıklamalarda bulundu.

İlçenin büyük yüzölçümüne sahip olduğunu, kırsal ve tarım arazilerinin de geniş yer tuttuğuna işaret eden Kılca, "Barınağımızı yaptık. Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın köpek topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Geçen hafta burada sokaklarda arkadaşlarımız çalışma yürüttü. Karatay'da en fazla köpek bu bölgede. En fazla köpeği de biz topladık. Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. İnşallah kısa sürede hepsini toplamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bu iş için 10 araç ve 30 personelimiz görevli." diye konuştu.

Elim hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılca, "Acımız büyük, dün geceden bu yana hiçbirimiz uyumadık. Allah rahmet eylesin, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu anda adli ve idari süreç başladı. Sorumlular kimse biz dahil hesap verecek. Tüm ekibimizle 6 aydır bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalledeki sahipsiz köpeklerin 10 araç ve 30 personelle toplanması sürdürüldü.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın ardından soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.