Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliğini 7.24 km olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR OLUIMSUZ DURUM YOK

AFAD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.