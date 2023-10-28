Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya’nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28.10.2023 - 18:58 | | ANKARA (İHA)
AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Konya’nın Kulu ilçesinde, saat 18.49’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2023-10-28
Saat:18:49:03 TSİ
Enlem:38.906 N
Boylam:32.946 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/uHg26EFS9t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi