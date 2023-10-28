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Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.10.2023 - 18:58 | | ANKARA (İHA)
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Konya’nın Kulu ilçesinde, saat 18.49’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

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