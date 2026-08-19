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Kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı

19.08.2026 - 19:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KOCAELİ (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Ters dönen araçta mahsur kalan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Akmeşe Mahallesi'nde bulunan piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

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Kazanın ardından araç ters şekilde dururken sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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