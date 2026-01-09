Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve halk otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Adnan Menderes Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından karşı şeritten gelen özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan özel halk otobüsündeki bir yolcu ile otomobilde bulunan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası cadde üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.