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Komşu'dan Türkiye kararı: Kapıda vize uygulaması süresi 1 yıl daha uzadı! Listeye iki ada daha eklendi

21.03.2025 - 14:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Komşu'dan Türkiye kararı: Kapıda vize uygulaması süresi 1 yıl daha uzadı! Listeye iki ada daha eklendi

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı.

Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi.

İKİ ADA DAHA EKLENDİ

Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.

10 ADAYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

Greek City Times haber sitesinde yer alan habere göre, Expres vize programı, bölgedeki sınır ötesi etkileşimleri artırmak adına pratik bir adım olarak görülüyor. Yeni karar ile turizme büyük ölçüde bağımlı olan adalardaki yerel ekonomilerin daha da desteklemesi bekleniyor.

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