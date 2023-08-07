Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlama!

Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu.

Patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

"DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI"

Olay yerinden bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Gölcük mevkindeki her bir noktadan duyuldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekipleri de gitti. Saatler 14:40'ı gösteriyordu ki Derince Limanı'nda patlama oldu. Dumanlar gökyüzünü kapladı" dedi.

CNN TÜRK muhabiri Hasret Kaya ise "Buğday silolarından birinin patladığı öğrenildi. Bir geminin o noktada buğday alırken gerçekleştiği düşünülüyor. Çevrede hızla tedbir alındı. Buğday silosundan kaynaklı dedik ama orada periyodik bir bakım yapıldı mı yapılmadı mı. Gaz sıkışmasından kaynaklı mı oldu yetkililer henüz açıklama yapmadı. Önümüzdeki süreçte bu netleşmiş olacak. Bölgeden aldığımız bilgi böyle. Liman sahasında bazı kısımlarda tedbirler alındı" dedi.