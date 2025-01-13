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Kocaeli'nde vinçten düşen işçi hayatı kaybetti!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

13.01.2025 - 12:06 | | İHA
Kocaeli'nde vinçten düşen işçi hayatı kaybetti!

Olay, saat 10.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir mermer üretim firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vinç üzerinde çalışan İshak Y., yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İshak Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İshak Y'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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