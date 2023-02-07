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Kocaeli'nde motokuryelere yasak geldi

Kocaeli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışması perşembe sabahına kadar yasaklandı.

07.02.2023 - 23:41 | | İHA
Kocaeli'nde motokuryelere yasak geldi

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı, perşembe günü saat 09.00’a kadar durdurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelli vatandaşlar ile hamile personellerin çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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