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TMO silolarındaki patlamada yaralılardan 1'i yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO'ya ait silolarda yaşanan patlamada ağır yaralanan Ekrem Kalkan (20), hayatını kaybetti.

09.08.2023 - 10:57 | | Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)-
TMO silolarındaki patlamada yaralılardan 1'i yaşamını yitirdi

Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda 7 Ağustos'ta patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6'sı, dün tedavileri sonrası taburcu edildi. Patlamada ağır yaralanıp, İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ekrem Kalkan ise kurtarılamadı. Öte yandan kentte bugün etkili olan yağış nedeniyle patlamada saçılan tahıl ürünleri ıslandı. Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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