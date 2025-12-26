Kocaeli'de yaşayanlar dikkat! Yapmayanlar indirimden yararlanamayacak

Haberin Devamı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşlara sunulan indirimli Kocaelikartlar için vize işlemlerinin devam ettiğini duyurdu. İndirimli tarifeden yararlanmaya devam edebilmek için kart sahiplerinin vize işlemlerini 01 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu taşımada uygulanan sosyal destek kapsamında verilen indirimli kartların geçerliliğini koruması için rutin vize işlemlerinin zorunlu olduğu belirtildi. Belirtilen tarihe kadar vize yaptırmayan kart sahiplerinin, indirimli tarifeden yararlanamayacağı bildirildi.

VİZE İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIYOR?

İndirimli Kocaelikart vize işlemleri; il genelindeki Kocaelikart otomatik dolum cihazları, yetkili dolum bayileri ve online dolum kanalları üzerinden bakiye yükleme sırasında gerçekleştirilebiliyor. Online dolum yapan öğrenciler, öğretmenler ve 60 yaş üstü vatandaşlar ise toplu taşıma aracındaki ücret toplama cihazından ilk geçişlerini yaptıklarında vize işlemlerini tamamlamış sayılacak.

VİZESİZ KARTLAR TAM ÜCRETLE KULLANILACAK

01 Ocak 2026 tarihine kadar vize işlemi yapılmayan indirimli Kocaelikartlar, vize tamamlanana kadar toplu taşıma araçlarında tam ücret üzerinden ücretlendirilecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için vize işlemlerini son tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.