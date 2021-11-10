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Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

10.11.2021 - 15:12 | | DHA
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Saat 14.20 sıralarında, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste çalışan 14 kişi tesisten çıkarken, itfaiyeye haber verildi.

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Fabrikanın bir bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer 2 bölüme de sıçradı. Alevler tesisi sararken, Kartepe, İzmit ve Başiskele ilçelerindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

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