Kocaeli'de dünya rekoru denemesi: 4100 ebeveynle kitap okuma denenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Maide Kafe'de düzenlenen toplantıda, 4-12 Ekim'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara ilişkin bilgi verdi.

Fuarın teması "Anadolu mayası"



Baraçlı, geçen yıl 1 milyon 23 bin 514 olan ziyaretçi sayısının bu yıl üzerine çıkacaklarını vurguladı. 28 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuara 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılacağını ifade eden Hayri Baraçlı, fuarın temasının "Anadolu mayası" olduğunu ve Ahilik kültürüyle aile kavramını birleştirdiğini aktardı. Baraçlı, "Tabii ki Anadolu mayası bizler için çok önemli. Geçen hafta biliyorsunuz Ahilik Haftası başlamıştı. Ahilik kavramı anadan babadan başlar. Anne-baba, evlatlarına bilgi tecrübesi aktardığı zaman bir ailelik festivali ortaya çıkar. Bu Anadolu mayası kavramı içerisinde de bu anlayışı hep beraber ortaya çıkaracağız" dedi.

Uluslararası fuara bu yıl 515 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve sahafların katılacağını bildiren Genel Sekreter Baraçlı, ayrıca bin 50 söyleşi-panel ve imza etkinliğinin de düzenleneceğini aktardı.

Onur konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar



Fuarın bu yılki onur konuğunun Prof. Dr. Kemal Sayar olacağını kaydeden Baraçlı, "Kendisinin bir açılış konuşması olacak. Biz de onun bilgilerinden faydalanacağız ve hayatımızda da örnek alacağımız buluşmaları olacak. Özel oturumlarımız da olacak. Aynı zamanda kıymetli yazarlarımız ve düşünce insanlarımızın olduğu oturumlar gerçekleşecek" diye konuştu.

Rekor denemesi yapılacak



Baraçlı, fuar kapsamında 7 Ekim'de 4 bin 100 ebeveynin aynı anda çocuklarına kitap okuyacağı bir rekor denemesi yapılacağını açıkladı. Bu çalışmayla yeni bir dünya rekoruna Kocaeli'de imza atacaklarını belirten Baraçlı, şu bilgileri verdi:



"Önümüzdeki süreç içerisinde bununla ilgili bilgileri sizlerle de paylaşacağız. Bu çalışmayla da yeni bir dünya rekorunu şehrimizde sağlamış olacağız. Bu noktada da sizlerin gayretleri ve destekleri bizler için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz 2023 yılında Hindistan'da 3 bin 6 kişiyle böyle bir rekor kırılmıştır. Bizim hedefimiz 4 bin 100 anne baba ve çocuklarıyla beraber böyle bir rekor denemesidir. Amacımız farkındalık oluşturmak ve kitap sevgisinin evde en güzel yerde olmasını sağlayabilmektir."