Kocaeli'de boya fabrikasında yangın

Olay Pelitli bölgesinde bulunan, parfüm ve boya üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın büyüdü. Fabrika alev alev yanarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Pelitli bölgesinde, 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gebze ilçemiz Pelitli’de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor” dedi.

Haberin Devamı

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.