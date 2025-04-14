Koca dehşeti, defalarca ateş etti! Eşini öldürdü intihar girişiminde bulundu

Olay, saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 822'nci Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Şerife Karataş ile eşi E.K.'yi yerde bilinci kapalı, kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ), E.K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çiftten Şerife Karataş, kurtarılamadı.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. E.K.'ye ait 20 L 8656 plakalı aracın ise çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi. İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve E.K.'nin ardından kendisini vurduğunu tespit etti.

E.K.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.