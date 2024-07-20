KKTC'den dünyaya mesaj! 50. yılda 50 gemi ile gövde gösterisi

20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü törenlerle kutlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hazırlıklar tamamlandı. Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümünde adada birçok etkinlik düzenlenecek. Lefkoşa'da geniş çaplı tören ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN KKTC'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da devlet erkanı tarafından karşılandı.

ERDOĞAN'IN MESAJI

Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını vermesi bekleniyor. Kutlamalar öncesinde TBMM’de 2 devletli çözüm tezkeresi kabul edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

LİDERLER KKTC'DE

Resmi törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

50 GEMİ İLE GEÇİT TÖRENİ

KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek.

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JET GEÇİŞİ

Doğu Akdeniz’deki gösterilerde, muharip uçaklar da yer alacak. F-16 savaş uçaklarının katılımı ile KKTC üzerinde jet geçişi icra edilecek. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. 50'inci yıl şerefine, adada 50 pare top atışı gerçekleştirilecek.

AKINCI TİHA'LAR KKTC'DE

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kutlama programına katılmak üzere tarihi bir uçuşa imza attı.AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi. Ortalama 29 bin feet irtifadan seyreden Bayraktar AKINCI TİHA'lar, gökyüzünde 1022 kilometre mesafe katetti. Milli TİHA'lar KKTC'deki 50. yıl programı kapsamında düzenlenecek kutlamalarda gösteri uçuşları yapacak.