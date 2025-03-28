GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Ömer Çelik'ten sert tepki
HaberlerGündem Haberleri KKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Ömer Çelik'ten sert tepki

KKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Ömer Çelik'ten sert tepki

28.03.2025 - 19:23Güncellenme Tarihi:
KKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Ömer Çelik'ten sert tepki

KKTC'de İren Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, "Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde: KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.

Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.

Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.

Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.

Güncel Haberler

ABD'li Kongre üyeleri, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi
#Dünya

ABD'li Kongre üyeleri, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi

KKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Ömer Çelik'ten sert tepki
#Gündem

KKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Ömer Çelik'ten sert tepki

Emine Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı
#Gündem

Emine Erdoğan'dan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı