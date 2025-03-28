KKTC'de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Ömer Çelik'ten sert tepki
KKTC'de İren Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, "Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde: KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.
Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.
Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.
Aynı fanatizmin KKTC’ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.
KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 28, 2025
Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için…