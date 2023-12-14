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KKM'de 13.4 milyar liralık düşüş! Rakamlar açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 714 milyar liradan 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 13.4 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

14.12.2023 - 14:23 |
KKM'de 13.4 milyar liralık düşüş! Rakamlar açıklandı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki bakiye düşüşünü sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 714 milyar 342 milyon liradan 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liraya geriledi.

KREDİLER DÜŞTÜ, MEVDUAT ARTTI

Krediler 11 trilyon 314,3 milyar TL'den 11 trilyon 301,3 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 14 trilyon 146,8 milyar TL'den 14 trilyon 161,6 milyar TL'ye çıktı.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 477,4 milyar TL'den 1 trilyon 483,1 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 79,1 milyar TL'den 73,2 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 175,8 milyar TL'den 175,9 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 8 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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