Kızının vücudunda morluklar gördükten sonra eve gizli kamera yerleştirdi! Kayıtları izleyince hayatının şokunu yaşadı

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Bekir Kor, yaklaşık 7 ay önce 4 yaşındaki kızının vücudunda çizikler ve morluklar olduğunu fark etti. Çocuğun sürekli, 'Annem beni dövüyor' demesi üzerine eve gizli kamera yerleştiren Bekir Kor, Cezayir asıllı eşi Hafsa O.'nun kızına şiddet uyguladığı anları kaydetti. Görüntülerle birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan baba Bekir Kor, eşine karşı boşanma davası da açtı. Bu süreçte evi terk eden Hafsa O., 5 ay boyunca iletişim kurmadıktan sonra çocuğunu görme bahanesiyle Bekir Kor'u aradı. Çocuk annesiyle vakit geçirirken su almaya gittiğini söyleyen Bekir Kor, 4 yaşındaki kızı alan anne Hafsa O.'nun sokağa birlikte geldiği kişilerle birlikte lüks bir araca binerek kaçtığını iddia etti. Eşinin, cumhuriyet savcılığı tarafından gönderilen tebligatı gördükten sonra çocuğu kaçırdığını iddia eden Bekir Kor, tüm yasal haklarını kullanacağını söyledi.

'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DÖVÜYORDU'

Kızına ve eşine ulaşamayan baba Bekir Kor, “Çocuğuma şiddet uyguluyormuş. Ben akşam eve geldiğimde çocuğumun suratı morarmıştı, yaralar vardı. Sorduğumda bana, 'Kendisi düştü. Oynarken düştü' falan diyordu. Sonra sosyal medya hesapplarındaki yazışmalarında arkadaşlarına övünerek çocuğu nasıl dövdüğünü anlattığını gördüm. Yazışmalarında çocuğu evde yalnızken dövdüğünde ağlamadığını, sadece korktuğunu ama evde ben varken çocuğun ağlayarak benim yanıma geldiğini anlatmış. Ben de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yaptım. Onlar geldiler, 2 dakika görüşüp, gittiler. Sonra da bir şey takmadı. Bunun üzerine ben de eve kamera taktım ve bu görüntüler ortaya çıktı. Benim önümde bile dövdüğü oluyordu. Çocukta darp izi vardı tabii ki, ama her sorduğumda, 'Düştü' diyordu. Bu görüntüler ortaya çıkınca kendisinin çocuğa şiddet uyguladığı kesinleşti" dedi.

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'TEBLİGAT GELİNCE, ÇETELERİ ARKASINA ALIP GELDİ'

Eşinin çocuğunu kaçırdığını söyleyen Kor, "Ben bu görüntüler üzerine suç duyurusunda bulundum ve boşanma davası açtım. O süreç devam ediyor. Benden ve çocuğumdan uzak olması için tedbir kararı çıktı. Ben suç duyurusunda bulunduktan sonra eşim evi terk etti ve 5 ay gelmedi. Sonra savcılık dava açtı. Tebligat gelince, ertesi gün, çeteleri de arkasına alıp geldi. Çocuğu görmek istediğini söyledi. Ben o çeteyi görmemiştim. Buradaki sokakta çeteyi gördüm, lüks bir ciple bekliyorlardı. Ben markete girip, su aldım. Çocuk eşimin yanındaydı. Marketten çıktığımda çocuğu o lüks cipe bindirmişler, kaçıyorlardı. Meğer çocuğu kaçırmak için gelmişler" dedi.

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'ÇOCUĞUMUN HAYATINDAN ENDİŞELİYİM'

Savcılığa tekrar müracaat edeceğini söyleyen Kor, "Ben çocuğumdan 4-5 gündür haber alamıyorum. Eşim ortada yok. Sırra kadem bastı. Çocuğumun hayatından endişeliyim. Çünkü çocuğum onu yıllardır şiddete ve istismara maruz bırakan kişinin yanında. İkisinin de nerede olduğunu bilmiyorum. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Yarın, savcılığa tekrar müracaat ederek sokaktaki kamera kayıtlarını talep edeceğim. O kaçırma anı olurken tanık olanların dinlenmesini de talep edeceğim" dedi.