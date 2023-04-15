Kızılay: Ulusal kan stokları her gün biraz daha yükseliyor

Kızılay, Ramazan ayında düşen kan bağışlarının yapılan çağrılardan sonra toparlanma eğilimine girdiğini duyurdu. Yazılı yapılan açıklamada, "Kızılay, son günlerde, günlük tüketim için hastanelere gönderdiği kan ürünlerinin yanı sıra, ulusal kan stoklarına da ilave kan ürünü ekleme imkânı buldu. Ancak bu kan bağışçılarını iyilik yapmaktan geri bırakmamalı. Zira kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" denildi.

Kan bağışı çağrısının cevapsız bırakılmadığı vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kızılay'ın çağrısından sonra kan merkezlerine akın eden gönüllü kan bağışçıları, hastanelerin günlük tüketiminin üzerinde kan bağışı yaparak, ulusal kan stoklarının yükseltilmesini de sağladı.

"11 ili etkileyen büyük deprem felaketi, Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışı organizasyonlarına da zarar verdi. Deprem bölgesindeki kan bağış personeli 'afetzede' konuma gelen Kızılay, kan bağış merkezlerinden bazılarını da kaybetti. Bu kayıplar üzerine, deprem bölgesi diğer illerde toplanan kanlarla takviye edildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar afet bölgesindeki hastanelere 124 bin 467 ünite kan bileşeni gönderildi.

"Bu olumsuzluğun ardından başlayan Ramazan ayı da her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışlarını olumsuz etkiledi. Ramazan ayına yönelik olarak çalışma saatlerini revize eden Kızılay, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların iftar sonrası mobilizasyonunun azalmasıyla birlikte önemli bir stok sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine yapılan kan bağışı çağrısı ise her zaman olduğu gibi gönüllü kan bağışçıları tarafından cevapsız bırakılmadı. Bağışçılar, son bir hafta içinde Türkiye'deki tüm hastanelerin kullandığı kan miktarının üzerinde bağışlar yaparak, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğilimine dönmesini sağladı.

"Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 2005 yılında başlatılan 'Güvenli Kan Temini Projesi' ile toplumumuzu kan bağışı konusunda bilinçlendirerek gönüllü kan bağışı sayısında artış sağlamayı, ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve doğru bir hizmet sunmayı hedefliyor. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbının tüm dünyada uygulanan ve kabul görmüş Bölge Kan Bankacılığı sistemini uygulayan Kızılay, ülkemizde bin 156 hastanenin kan ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılamaktadır.

"2022 yılında 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay'ın 2023 yılı hedefi 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak. Ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm önlemler alınsa da özellikle Ramazan ayı, uzun tatil dönemleri, ağır hava şartları gibi bir takım nedenler ile stok seviyelerimizde düşüşler yaşanmaktadır. Ancak hastanelerin kan ihtiyacı artarak devam etmektedir."