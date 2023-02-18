Kızılay, depremzede kadınlara özel Whatsapp hattı kurdu

Yeni doğum yapmış, hamile veya özel ihtiyaçları olan kadınları dinlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için depremden etkilenen bölgede çalışmalarını devam ettiren Kızılay Kadın gönüllüleri, kendileriyle bire bir görüşmek isteyen depremzede kadınlar için bir Whatsapp hattı kurdu.

Hamile depremzedeler, gönüllüler tarafından bilgilendiriliyor ve talepleri gönüllü kadın doğum uzmanlarına iletiliyor. Depremin ilk günlerinde hastanelerin kadın doğum bölümüne gelen kadınların ilk anda ihtiyacı olan kıyafet ve diğer ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Kızılay Kadın Whatsapp hattına ulaşmak isteyen kadınlar +90 552 150 18 68 ile iletişime geçebilir veya 168 Çağrı Merkezine ulaşabilirler.

2 BİN GÖNÜLLÜ KADIN DEPREM BÖLGESİNDE

Yaklaşık 2 bin kadın gönüllüsü ile deprem bölgelerinde hizmet veren Kızılay, acil ihtiyaçların başında gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet, ve hijyen malzemelerinin dağıtımına hız veriyor. Gönüllüler, yardım dağıtımlarında kadınlara ulaşmaya çalışarak ihtiyaçlarını söylemekte zorlanan kadınların ihtiyaçlarını birebir takip ediyor ve karşılamaya çalışıyor.